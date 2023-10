MARDI DES FEMMES Domaine départemental pierresvives 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier, 5 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Tous les mardis après-midi, permanence numérique en présence de bibliothécaires pour vous accompagner dans toutes vos démarches.

Le premier mardi du mois, nous nous retrouvons aussi autour d’un café ou d’un thé pour parler de nous, de nos envies et de nos projets et réfléchir ensemble au 8 mars qui nous ressemble.

Hors vacances scolaires..

2023-09-05 14:00:00 fin : 2023-09-05 16:00:00. .

Domaine départemental pierresvives

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



Every Tuesday afternoon, librarians are on hand to help you with all your digital needs.

On the first Tuesday of the month, we also meet for coffee or tea to talk about ourselves, our desires and our projects, and to think together about the March 8 that suits us best.

Outside school vacations.

Todos los martes por la tarde, los bibliotecarios están a su disposición para ayudarle en todas sus necesidades digitales.

El primer martes de cada mes, también nos reunimos para tomar un café o un té y hablar de nosotros mismos, de nuestros deseos y nuestros proyectos, y para pensar juntos en el 8 de marzo que más nos conviene.

Fuera de las vacaciones escolares.

Jeden Dienstagnachmittag findet eine digitale Sprechstunde statt, bei der Bibliothekarinnen anwesend sind, um Sie bei all Ihren Schritten zu unterstützen.

Am ersten Dienstag des Monats treffen wir uns außerdem zu einer Tasse Kaffee oder Tee, um über uns, unsere Wünsche und Projekte zu sprechen und gemeinsam über den 8. März nachzudenken, der zu uns passt.

Außerhalb der Schulferien.

