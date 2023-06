HOSTENS’ACTION Domaine départemental Gérard Lagors Hostens, 7 juillet 2023, Hostens.

HOSTENS’ACTION 8 – 21 juillet Domaine départemental Gérard Lagors 885 euros (sans transport) => + 100 euros pour des départs du Nord de la France/région parisienne. Nous contacter pour les points de ramassage.

SITUATION GEOGRAPHIQUE:

Hostens est une communes située dans les Landes de Gascogne, dans la Haute-Lande-Girondine, en région Nouvelle-Aquitaine.

Implanté à 45 km au sud de Bordeaux, le domaine de loisirs d’Hostens est un véritable lieu de découverte de la pratique sportive de nature. En pleine forêt des Landes girondines, il offre un espace naturel de 600 hectares comprenant 5 lacs dont un est réservé aux activités nautiques et à la baignade

HEBERGEMENT:

Notre hébergement est très familial puisqu’il est composé d’un bâtiment d’un étage et d’une capacité de 52 lits, il comporte 24 chambres de 2 lits et 4 chambres de 1 lit.

Il est équipé de sanitaires et de douches collectives..

Le bâtiment est équipé d’une grande salle d’activités ainsi qu’une grande tente extérieure avec table de ping-pong et baby foot

Le centre est uniquement réservé à notre groupe.

Petit groupe de 44 enfants + 6 adultes maximum

RESTAURATION:

Cuisine soignée, variées et diversifiée. Tout est préparé sur place par un chef cuisinirer.

Repas servis à table dans une véritable salle à manger ambiance champêtre

Dégustation d’au moins une spécialité locale.

Régimes alimentaires respectés.

PROGRAMME D’ACTIVITES:

Nous avons souhaité proposer un séjour de vacances avec une richesse d’activités s’articulant autour de trois visages : l’eau, la terre et les airs.

Les pieds dans l’eau:

1 séance de paddle

1 séance d’escalade

1 séance de canoë

1 séance de VTT

1initiation au sauvetage côtier

1 séance d’accrobranche

Visite de Bordeaux

1 séance initiation au tir à l’arc

1 journée à la mer avec découverte de la dune du Pilat

Baignade au lac à volonté

ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– un animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation.

TRANSPORT:

Car grand tourisme avec toilette, TV, sièges inclinables…

Minibus à disposition de notre équipe durant le séjour

Desscriptif complet: https://www.adav-vacances.com/sejour/domaine-departemental-gerard-lagors

