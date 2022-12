Hostens’actions Domaine départemental Gérard Lagors, 17 juillet 2022, Hostens.

Hostens’actions 18 – 23 juillet Domaine départemental Gérard Lagors

880 euros (hors transport) ; (départs: Dunkerque, Lille, Paris: +60 euros ; autres villes: nous contacter)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

SITUATION GEOGRAPHIQUE:

Hostens est une communes située dans les Landes de Gascogne, dans la Haute-Lande-Girondine, en région Nouvelle-Aquitaine.

Implanté à 45 km au sud de Bordeaux, le domaine de loisirs d’Hostens est un véritable lieu de découverte de la pratique sportive de nature. En pleine forêt des Landes girondines, il offre un espace naturel de 600 hectares comprenant 5 lacs dont un est réservé aux activités nautiques et à la baignade

HEBERGEMENT:

Notre hébergement est très familial puisqu’il est composé d’un bâtiment d’un étage et d’une capacité de 52 lits, il comporte 24 chambres de 2 lits et 4 chambres de 1 lit.

Il est équipé de sanitaires et de douches collectives..

Le bâtiment est équipé d’une grande salle d’activités ainsi qu’une grande tente extérieure avec table de ping-pong et baby foot

Le centre est uniquement réservé à notre groupe

Centre plein de charme avec grands espaces extérieurs

Centre tout confort et familial (capacité en dur: 52 personnes)

Chambres de 2 lits avec rangements suffisants

Sanitaires sur le palier

Une grande salle d’activités aménageable en fonction des besoins de l’équipe d’animation

Une grande tente extérieure avec baby foot et tennis de table

Vastes espaces extérieurs

RESTAURATION:

Cuisine soignée, variées et diversifiée. Tout est préparé sur place par un chef cuisinirer.

Repas servis à table.

Dégustation d’au moins une spécialité locale.

Régimes alimentaires respectés.

PROGRAMME D’ACTIVITES:

1 séance de paddle

1 séance d’escalade

1 séance de canoë

1 séance de VTT

1 séance d’initiation au sauvetage côtier

1 séance d’accrobranche

1 séance d’équitation

1 séance d’initiation au tir à l’arc

1 journée à la mer avec découverte de la Dune du Pilat

Baignade au lac à volonté et en sécurité

En complément de ces activités, les jeunes pourront se baigner à volonté et en sécurité, faire de grands jeux collectifs et sportifs, participer aux veillées, s’adonner à la balade via les sentiers balisés…

ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– 1 animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation.

TRANSPORT:

Car grand tourisme avec toilette, TV, sièges inclinables…

Minibus à disposition de notre équipe durant le séjour

