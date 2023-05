Promenades, musiques, concerts pique-nique, déambulations poétiques Domaine départemental du Château d’O, 3 juin 2023, Montpellier.

Promenades, musiques, concerts pique-nique, déambulations poétiques 3 et 4 juin Domaine départemental du Château d’O Entrée libre

En continu sur le week-end

Deux créations musicales du groupe Bois Vert

– Fresque sonore sur le thème de l’eau en partenariat avec l’IME du Château d’O (à partir de 11h30)

– Concert pique-nique dans l’oliveraie (à partir de 12h30)

Foodtruck et glacier sur place

Samedi 3 juin

– Concert sauvage du trio Dakewa (15h30)

– Visite du patrimoine végétal par l’association Eau pour la Vie (de 14h à 17h)

Dimanche 4 juin

– Spectacle de cirque accrobatique et absurde par la companie Sans Blague (15h30)

Domaine départemental du Château d’O 982avenue des moulins 34090 Montpellier Montpellier 34296 Hôpitaux-Facultés Hérault Occitanie 0467673294 https://chateau-d-o.herault.fr/ Avec un parc de 23 hectares, une « folie » (classés Monument historique en 1922), un jardin à la française et plus de 2000 arbres d’essences variés, le Château d’O offre à quelques pas de la vie urbaine, un lieu unique, préservé, de promenades et de découvertes patrimoniales et végétales. Accès entrée sud : rond-point du Château d’O – Bus lignes 6 et 7 Tramway ligne 1 arrêt Château d’O

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©Département de l’Hérault