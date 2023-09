Migration au domaine de Restinclières Domaine départemental de Restinclières Prades-le-Lez Catégories d’Évènement: Hérault

Prades-le-Lez Migration au domaine de Restinclières Domaine départemental de Restinclières Prades-le-Lez, 1 octobre 2023, Prades-le-Lez. Migration au domaine de Restinclières Dimanche 1 octobre, 13h30 Domaine départemental de Restinclières Entrée libre durant l’évènement accessible en continu. A l’occasion de l’EuroBirdwatch, journées européennes de la migration, nous vous proposons un stand ludique et informatif pour découvrir ce phénomène lors de l’évènement Nature en Fête organisé par le Conseil départemental de l’Hérault. Domaine départemental de Restinclières Château de Restinclières Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T13:30:00+02:00 – 2023-10-01T17:30:00+02:00 Gobemouche noir en halte migratoire © Ch. Rambal – LPO Occitanie Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Prades-le-Lez Autres Lieu Domaine départemental de Restinclières Adresse Château de Restinclières Ville Prades-le-Lez Departement Hérault Lieu Ville Domaine départemental de Restinclières Prades-le-Lez latitude longitude 43.716159;3.859052

