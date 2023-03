Climat, Energie, tous concernés ! Domaine départemental de Nodris Vertheuil Catégories d’Évènement: Gironde

Vertheuil

Climat, Energie, tous concernés ! Domaine départemental de Nodris, 23 mars 2023, Vertheuil. Climat, Energie, tous concernés ! Jeudi 23 mars, 18h30 Domaine départemental de Nodris Entrée libre Retrouvez nous le jeudi 23 mars de 18H30 à 20H30 au domaine départementale de Nodris, 1 rue du maquis, 33180 Vertheuil

Les communautés de communes de la Médullienne et de Médoc Cœur de Presqu’île ont confié au SMERSCoT (le syndicat mixte du SCoT) la réalisation d’un Plan Climat !

Dans le cadre de l’élaboration de ce PCAET (pour Plan Climat Air Energie Territorial), le SMERSCoT a souhaité faire appel à AcclimaTerra, le comité régional de scientifiques sur le changement climatique, pour intervenir sur la thématique du changement climatique et l’adaptation du territoire médocain face à cet enjeu grandissant.

Autour de Daniel Compagnon, Professeur à Sciences-Po Bordeaux et Vice-Président d’AcclimaTerra, 2 scientifiques interviendront pour partager leurs connaissances sur le sujet et débattre avec le public et les élus présents sur les éléments à prendre en considération dans l’avenir du territoire.

La conférence se terminera par un moment de convivialité autour de produits locaux pour poursuivre les échanges avec le public

Venez nombreux ! Plus d’informations sur http://www.medoc2033.fr Domaine départemental de Nodris 1 rue du maquis, 33180 Vertheuil Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.medoc2033.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T18:30:00+01:00 – 2023-03-23T20:30:00+01:00

2023-03-23T18:30:00+01:00 – 2023-03-23T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Vertheuil Autres Lieu Domaine départemental de Nodris Adresse 1 rue du maquis, 33180 Vertheuil Ville Vertheuil Departement Gironde Lieu Ville Domaine départemental de Nodris Vertheuil

Domaine départemental de Nodris Vertheuil Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vertheuil/

Climat, Energie, tous concernés ! Domaine départemental de Nodris 2023-03-23 was last modified: by Climat, Energie, tous concernés ! Domaine départemental de Nodris Domaine départemental de Nodris 23 mars 2023 Domaine départemental de Nodris Vertheuil Vertheuil

Vertheuil Gironde