Méréville Méréville en musique par Jean-François Zygel Domaine départemental de Méréville Méréville, 17 septembre 2023, Méréville. Méréville en musique par Jean-François Zygel Dimanche 17 septembre, 16h00 Domaine départemental de Méréville Avec Jean-François Zygel, tout devient musique ! Senteurs, images, phrases ou sensations se transforment entre ses oreilles et sous ses doigts en mélodies, rythmes et harmonies : autant de savoureuses compositions improvisées qui nous invitent à découvrir autrement le Domaine de Méréville Domaine départemental de Méréville 12 rue Voltaire 91660 Méréville Méréville 91660 Essonne Île-de-France 01 64 95 72 76 http://www.essonne.fr Entrée par la grille au bout de la rue Voltaire

Ouvert au public les mercredis et tous les week-ends et jours fériés d’avril à octobre Visites libres gratuites, Visites guidées sur réservation ; N20 sortie Méréville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

