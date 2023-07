Pauses gourmandes Domaine départemental de Méréville Méréville Catégories d’Évènement: Essonne

Méréville Pauses gourmandes Domaine départemental de Méréville Méréville, 16 septembre 2023, Méréville. Pauses gourmandes 16 et 17 septembre Domaine départemental de Méréville Tarifs communiqués sur place Prenez soin de vos papilles durant tout le week-end des Journées du patrimoine ! Après une balade dans le domaine, rien de tel qu’une pause désaltérante et gourmande bien méritée ! Domaine départemental de Méréville 12 rue Voltaire 91660 Méréville Méréville 91660 Essonne Île-de-France 01 64 95 72 76 http://www.essonne.fr Entrée par la grille au bout de la rue Voltaire

Ouvert au public les mercredis et tous les week-ends et jours fériés d’avril à octobre Visites libres gratuites, Visites guidées sur réservation ; N20 sortie Méréville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Cyriane_OGET Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Méréville Autres Lieu Domaine départemental de Méréville Adresse 12 rue Voltaire 91660 Méréville Ville Méréville Departement Essonne Lieu Ville Domaine départemental de Méréville Méréville

Domaine départemental de Méréville Méréville Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mereville/