Balade historique et paysagère au cœur du Parc du Domaine départemental de Méréville

16 et 17 septembre

Domaine départemental de Méréville

Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme intercommunal d'Étampes

Par le service du Patrimoine – Pays d'art et d'histoire de la CAESE

Partez à la découverte de l'un des derniers exemples de jardin pittoresque encore conservé en Europe, où la nature sublimée par la main de l'homme est reine. Faites connaissance avec le marquis de Laborde, le commanditaire fortuné, François-Joseph Bélanger, l'architecte qui transforma la physionomie du parc, et Hubert Robert, le peintre qui modela la nature comme on peint un tableau.

Domaine départemental de Méréville
Rue Voltaire 91660 Méréville
Le Mérévillois
91660 Méréville
Essonne
Île-de-France

01 64 95 72 76
http://www.essonne.fr
tourisme@caese.fr
01 64 94 99 10

Entrée par la grille au bout de la rue Voltaire

Ouvert au public les mercredis et tous les week-ends et jours fériés d’avril à octobre Visites libres gratuites, Visites guidées sur réservation ; N20 sortie Méréville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

