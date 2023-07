Visite guidée de la Tour Trajane Domaine départemental de Méréville Le Mérévillois, 16 septembre 2023, Le Mérévillois.

Visite guidée de la Tour Trajane 16 et 17 septembre Domaine départemental de Méréville Sur réservation – Inscription obligatoire.

Suivez le guide pour gravir les 199 marches menant au sommet de la tour Trajane construite à la fin du XVIIIe siècle sur le modèle de la colonne romaine du même nom et contemplez une vue imprenable sur le domaine de Méréville.

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France 01 64 95 72 76 http://www.essonne.fr Entrée par la grille au bout de la rue Voltaire

Ouvert au public les mercredis et tous les week-ends et jours fériés d’avril à octobre Visites libres gratuites, Visites guidées sur réservation ; N20 sortie Méréville

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

©Alexis_Harnichard