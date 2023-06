Les chauves-souris de l’Étang des Aulnes Domaine départemental de l’Étang des Aulnes Saint-Martin-de-Crau, 31 août 2023, Saint-Martin-de-Crau.

Saint-Martin-de-Crau,Bouches-du-Rhône

Venez découvrir les chauves-souris au domaine départemental de l’Étang des Aulnes (Saint Martin de Crau).

2023-08-31 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-31 22:00:00. .

Domaine départemental de l’Étang des Aulnes route de Vergières

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover the bats at the departmental domain of the Étang des Aulnes (Saint Martin de Crau)

Venga a descubrir los murciélagos en el dominio departamental del Étang des Aulnes (Saint Martin de Crau)

Entdecken Sie die Fledermäuse im Domaine départemental de l’Étang des Aulnes (Saint Martin de Crau)

Mise à jour le 2023-06-01 par Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARBE)