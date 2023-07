Le couple Le Savoureux par Le Bal de Saint-Bonnet Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand Châtenay-Malabry, 17 septembre 2023, Châtenay-Malabry.

Le couple Le Savoureux par Le Bal de Saint-Bonnet Dimanche 17 septembre, 14h00 Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand En continu dans l’après-midi

Le Bal de Saint-Bonnet crée depuis une quinzaine d’années des spectacles vivants, visites théâtralisées, contées, ateliers, prestations artistiques et pédagogiques sur mesure pour la mise en valeur des patrimoines et la transmission culturelle. Expériences d’immersion artistique historique, littéraire, par la voix, le corps, les mots, l’ambiance retrouvée, des personnages qui évoluent, jouent et font jouer dans un lieu d’exception, à la découverte de différentes époques et des expressions orales.

Le couple Le Savoureux achète le domaine de la Vallée-aux-Loups en 1914 et créé la Société Chateaubriand en 1930. Fervents admirateur de l’écrivain, ils entretiennent sa mémoire et souhaitent faire de lui un auteur à la renommée internationale. Sur le format théâtral et dans plusieurs endroits de la maison et du parc, les comédiens et musiciens rendront hommage à ces habitants et acteur du patrimoine en plongeant les visiteurs dans leur époque.

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand 87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 52 13 00 http://www.vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr C’est dans ce célèbre ermitage que Chateaubriand entreprend l’écriture de ses « Mémoires d’outre-tombe ». L’auteur façonne la propriété à son goût, faisant édifier un portique soutenu par deux cariatides de marbre blanc et décorant la façade nord dans le style troubadour. Le parc arboré, planté par l’auteur lui-même, est un miroir de sa Bretagne natale et de ses voyages en Amérique et en Méditerranée. La maison restaurée avec soin offre un décor raffiné dans le goût du début du XIXe siècle. RER B Robinson puis 15-20 min à pied (fléché) / Bus 194, 195, 198, 294

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

[© Le Bal ]