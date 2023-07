Visite du parc et de la maison Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand Châtenay-Malabry Catégories d’Évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine Visite du parc et de la maison Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand Châtenay-Malabry, 16 septembre 2023, Châtenay-Malabry. Visite du parc et de la maison 16 et 17 septembre Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand Entrée libre, rdv devant la maison Les médiateurs de la maison de Chateaubriand seront à votre disposition lors des Journées européennes du patrimoine pour vous présenter l’histoire du lieu et sa préservation par les propriétaires successifs. Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand 87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 52 13 00 http://www.vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr C’est dans ce célèbre ermitage que Chateaubriand entreprend l’écriture de ses « Mémoires d’outre-tombe ». L’auteur façonne la propriété à son goût, faisant édifier un portique soutenu par deux cariatides de marbre blanc et décorant la façade nord dans le style troubadour. Le parc arboré, planté par l’auteur lui-même, est un miroir de sa Bretagne natale et de ses voyages en Amérique et en Méditerranée. La maison restaurée avec soin offre un décor raffiné dans le goût du début du XIXe siècle. RER B Robinson puis 15-20 min à pied (fléché) / Bus 194, 195, 198, 294 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

[ © Cyril de Saint Martin ]

