Fanfare tout terrain, Les Grooms Samedi 16 septembre, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00 Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand Entrée libre, dans le parc

C’est l’histoire de huit « Grooms » d’un célèbre palace qui ont décidé de prendre des vacances pour assouvir leur passion musicale et burlesque.

Tour à tour jouant la sérénade tel Roméo à une belle Juliette, donnant des aubades ou récitant des poèmes caresse au public, ces curieux Grooms se transforment en amuseurs publics délurés et impertinents : ils jouent de la musique dans les endroits les plus incongrus, dansent, courent, chantent, et deviennent progressivement « serviteurs du désordre ».

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand 87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 52 13 00 http://www.vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr C’est dans ce célèbre ermitage que Chateaubriand entreprend l’écriture de ses « Mémoires d’outre-tombe ». L’auteur façonne la propriété à son goût, faisant édifier un portique soutenu par deux cariatides de marbre blanc et décorant la façade nord dans le style troubadour. Le parc arboré, planté par l’auteur lui-même, est un miroir de sa Bretagne natale et de ses voyages en Amérique et en Méditerranée. La maison restaurée avec soin offre un décor raffiné dans le goût du début du XIXe siècle. RER B Robinson puis 15-20 min à pied (fléché) / Bus 194, 195, 198, 294

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:20:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:20:00+02:00

[© Les Grooms]