La classe, l’oeuvre ! Samedi 13 mai, 18h00 Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand Sur inscription

» Mon beau jardin «

Cette année, le comédien Jean-Baptiste Siaussat, fondateur de la troupe Les Compagnons d’Ulysse, entraîne les élèves d’une classe de Cm2, (école Sophie Barat de Châtenay-Malabry), et ceux d’une classe de 6e (collège François Furet d’Antony) dans cette belle aventure.

Lors d’ateliers en classe dédiés se déroulant de mars à mai, les élèves pratiquent l’expression orale et corporelle pour une transmission vivante de textes d’auteurs, en collectivité, auprès du public de la maison de Chateaubriand.

La déambulation théâtralisée, prévue samedi 13 mai à 18h dans le parc, est l’occasion de présenter des textes scénarisés, chorégraphiés, mis en musique et choisis par les élèves.

Les poèmes déclamés ont pour thème central le jardin et les fleurs.

Les extraits de récits, de témoignages d’auteurs, ainsi qu’une chanson allant de l’antiquité au XXIe siècle, vous transporteront dans des univers tantôt dépouillés, tantôt féériques :

Ovide, Homère, Les Mille et une nuits, Jean de La Fontaine, François René et Céleste de Chateaubriand, Victor Hugo, George Sand, Alphonse Daudet, Théophile Gautier, Henri de Régnier, Verlaine, Verhaeren, Colette, Raymond Queneau, Lewis Caroll, Saint-Exupéry, Chloé Rolland et Jacques Dutronc.

Durée : 1h30

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand 87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

