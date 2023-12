Sortie nature « Hors des sentiers battus » Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal, 27 décembre 2023, Ploëzal.

Ploëzal Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 14:00:00

fin : 2023-12-27 17:00:00

.

Le Domaine départemental de la Roche-Jagu est plus étendu qu’on ne croit. Ses 64 hectares réservent bien des secrets… Un nombre de fois limité dans l’année, nous vous proposons une balade hors des chemins arpentés traditionnellement par les humains, et très appréciés par la faune sauvage. À la rencontre du sanglier et du blaireau, nous apprendrons à nous promener autrement, à prendre des repères, observer, écouter, en impactant au minimum la tranquillité de ces magnifiques espaces. Avec Patrice Delorme, animateur nature

.

Domaine départemental de la Roche-Jagu Lieu-dit La Roche Jagu

Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2023-11-27 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol