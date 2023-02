“Le Piano Voyageur”, Concert de Musique classique ludique par Caroline Faget Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Ploëzal

"Le Piano Voyageur", Concert de Musique classique ludique par Caroline Faget
Dimanche 4 juin, 14h00, 15h30, 17h00
Domaine départemental de la Roche-Jagu

Gratuit sur réservation A partir de 3 ans

Domaine départemental de la Roche-Jagu La Roche Jagu, 22260, Ploëzal, Côtes d'Armor, Bretagne

02 96 95 62 35 http://www.larochejagu.fr https://www.facebook.com/larochejagu Parc contemporain d’inspiration médiévale, propriété du Département des Côtes-d’Armor. De mai à septembre, expositions, spectacles et ateliers complètent l’offre du site. Le Piano Voyageur

Musique classique ludique – Caroline Faget (56)

Après des déplacements dans la France entière, le Piano Voyageur revêt avec bonheur ses couleurs bretonnes. Naviguant d’un répertoire à l’autre, Caroline Faget revisite au piano un répertoire coloré, détonnant qui séduira toutes les générations, amusera les plus petits, séduira les ados et transportera les moins jeunes dans un fabuleux voyage nostalgique. Des extraits de son dernier album, soutenu par Didier Squiban, croiseront les thèmes médiévaux et valseront avec les compositeurs romantiques.

Caroline propose un spectacle interactif, plein de charme, de surprises… et de belles histoires, car chaque morceau, chaque compositeur a ses petits secrets. Caroline vous emmènera dans trois lieux du parc de La Roche Jagu pour un voyage insolite !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00

2023-06-04T17:45:00+02:00 © Antoine Rolland

