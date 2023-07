Animations thématiques – Domaine départemental de la Boissine Domaine Départemental de la Boissine La Voulte-sur-Rhône, 11 juillet 2023, La Voulte-sur-Rhône.

La Voulte-sur-Rhône,Ardèche

Du mardi au vendredi, l’association Paléo découvertes vous propose des animations thématiques de l’été. De nombreux ateliers pour le jeune public sont au programme autour des insectes, de la paléontologie, du verger et plus généralement sur les SVT..

2023-07-11 09:30:00 fin : 2023-08-25 12:30:00. .

Domaine Départemental de la Boissine

La Voulte-sur-Rhône 07800 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



From Tuesday to Friday, the Paléo Découvertes association offers summer-themed activities. The program includes numerous workshops for young visitors on insects, paleontology, the orchard and, more generally, life and science studies.

De martes a viernes, la asociación Paléo Découvertes propone actividades temáticas de verano. El programa incluye varios talleres para jóvenes sobre insectos, paleontología, el huerto y, en general, estudios sobre la vida y la ciencia.

Von Dienstag bis Freitag bietet Ihnen der Verein Paléo découvertes thematische Sommeranimationen an. Zahlreiche Workshops für das junge Publikum stehen auf dem Programm, die sich mit Insekten, Paläontologie, dem Obstgarten und allgemein mit SVT beschäftigen.

