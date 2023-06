Plouf et replouf Domaine départemental de Chamarande Chamarande, 17 septembre 2023, Chamarande.

Plouf et replouf Dimanche 17 septembre, 14h30, 16h30 Domaine départemental de Chamarande

Cie Super Super

Plouf et replouf

Cirque aquatique de poche

Durée 45 minutes

Ce ne sont pas des anti-féministes : mais à l’heure où l’on parle de parité, est-il possible aux hommes de pratiquer une discipline réservée aux femmes ? Ils n’ont pas le désir de conquérir un des bastions de la grâce féminine, mais le corps svelte, élancé, musclé d’un homme peut, au-delà de ses formes, toutefois surprendre par son élégance, non ?

Ce tandem dans son apparence sportive, est avant tout un duo clownesque. Cette représentation synchronisée, les fait apparaître en nageur (maillot et bonnet de bains assortis) aux abords d’une piscine d’1 m de diamètre. La manière dont ils évoluent et l’étroitesse du bassin ne peut qu’annoncer et accentuer leur ridicule.

Attention ! Certaines étourderies pourraient laisser entrevoir les corps des nageurs dans leur plus simple apparat.

Domaine départemental de Chamarande 38 rue du Commandant Maurice Arnoux 91730 Chamarande

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Cie Super Super © Didier Bonin