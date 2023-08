Spectacle : Plouf et replouf (Cie super super) Domaine départemental de Chamarande Chamarande, 17 septembre 2023, Chamarande.

Spectacle : Plouf et replouf (Cie super super) Dimanche 17 septembre, 14h30, 16h30 Domaine départemental de Chamarande Gratuit, en accès libre

Cirque aquatique de poche

45 minutes – Tous publics (Spectacle adapté au public sourd et malentendant)

Attention ! Certaines étourderies pourraient laisser entrevoir les corps des nageurs dans leur plus simple apparat.

Deux nageurs sveltes et musclés vêtus de jogging bleu, chaussures en plastique et bonnet de bain aux splendides motifs géométriques, débarquent autour d’une piscine… d’un mètre de diamètre !

Les préparatifs de la baignade – vérification de la température de l’eau, exercices physiques… – sont incroyablement précis. Mais d’éclaboussures en glissades, la maladresse s’invite au cœur du duo, provoquant des clowneries totalement réjouissantes : dérapages incontrôlés, contorsions slipesques, addiction involontaire au chewing-gum…

Domaine départemental de Chamarande 38, rue du Commandant-Arnoux, 91730 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France 01 60 82 52 01 http://www.essonne.fr

Ces journées sont un hors les murs du Théâtre Brétigny – Scène conventionnée, en complicité avec le Domaine départemental de Chamarande. RER C direction Saint-Martin-d'Étampes, station Chamarande RN 20 direction Étampes, sortie Étréchy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Cie super super