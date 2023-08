Visite guidée du château Domaine départemental de Chamarande Chamarande, 16 septembre 2023, Chamarande.

Visite guidée du château 16 et 17 septembre Domaine départemental de Chamarande Visites gratuites, sur réservation.

Pour les journées européennes du patrimoine, nous vous proposons une visite à deux-voix sur le château de Chamarande pour découvrir son histoire, les différents propriétaires qui s’y sont installés au fil du temps mais aussi pour en apprendre un peu plus sur les artistes présentés dans l’exposition Dans l’épaisseur de nos lisières, là où naissent les dragons.

Le Domaine de Chamarande s'inscrit dans un environnement exceptionnel, la forêt du Belvédère et la Vallée de la Juine. C'est dans ce riche contexte naturel que se développe un jardin historique composite, créé il y a plusieurs siècles et régulièrement remanié. Le site recense en effet un patrimoine bâti et un patrimoine paysager aux multiples facettes. A chaque époque correspond une implantation architecturale faisant écho au tracé du jardin. Fabriques et scènes paysagères confèrent aujourd'hui au domaine toute sa singularité. Autour de ces espaces structurés par la main de l'homme, se développent une faune et une flore préservées dans des zones fortement marquées par la présence de l'eau. Avec ses prairies, son marais et sa partie forestière, le patrimoine naturel du domaine offre des paysages variés, ponctués d'arbres remarquables, dans lesquels s'insèrent les créations des artistes d'aujourd'hui. Enfin le centre artistique et culturel mène une réflexion sur les influences mutuelles qu'entretiennent les espaces patrimoniaux (parc, château et fabriques) et les arts actuels. Par la réalisation de pièces in situ, les artistes cherchent avant tout à « habiter » le domaine ; c'est le principe même de l'esprit des lieux : favoriser au fil des saisons le dialogue entre création, architecture et nature. Les œuvres appartiennent désormais à la collection du Fonds départemental d'art contemporain (FDAC) de l'Essonne, riche de plus de 260 pièces datées de 1964 à nos jours, qui constitue l'un des patrimoines artistiques vivants de l'Essonne. Ces journées sont un hors les murs du Théâtre Brétigny – Scène conventionnée, en complicité avec le Domaine départemental de Chamarande.

