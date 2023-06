La Horde dans les pavés – Impact d’une course Domaine départemental de Chamarande Chamarande Chamarande Catégories d’Évènement: Chamarande

La Horde dans les pavés – Impact d'une course
Dimanche 30 juillet, 16h30
Domaine départemental de Chamarande
Chamarande

Spectacle proposé en partenariat avec le festival Paris l'Eté
Déambulation acrobatique

Durée 1 heure

“Quand architectes et urbanistes dessinent les villes, ils négligent toujours la capacité d’invention des habitant‧e‧s. Avec impact d’une course, nous avons décidé de saluer tous.tes les habitant.e.s du monde en abordant la ville autrement qu’en ce pourquoi elle a été prévue. Impact d’une course est une création pour l’espace public déambulatoire reliant deux lieux. Une balade guidée par des acrobates se déroulant en trois parties. Le spectacle est une quête. Il faut récupérer la ville. Œil pour œil, dent pour dent. » Domaine départemental de Chamarande 38 rue du Commandant Maurice Arnoux 91730 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

