Durée 1 heure

La création prend la forme d’une déambulation dans l’espace public avec une circassienne, un athlète de street workout et une autrice. À travers l’écoute d’entretiens et leur présence chorégraphique, ils mettent en récit une enquête sur la façon dont le travail marque les corps. Dans les enceintes, les paroles des trois interprètes, de salarié·e·s, de résident·e·s d’EHPAD, du sociologue Patrick Mignon, mais aussi du gros son !

La déambulation inscrit l'enquête dans des espaces spécifiques qui peuvent être très variés : rues, places, parcs, champs, usines, bureaux, terrains omnisports…

