Cinéma en plein air : Kung Fu Panda Samedi 29 juillet, 21h00 Domaine départemental de Chamarande

Chamarande paradiso

Kung fu panda

De Mark Osborne, John Stevenson. Avec les voix de Marie Gillain, Manu Payet, Pierre Arditi

Durée 1h30

Passionné, costaud et quelque peu maladroit, Po est sans conteste le plus grand fan de kungfu. Serveur dans le restaurant de nouilles de son père, son habileté reste encore à prouver.

Elu pour accomplir une ancienne prophétie, Po rejoint le monde du kungfu afin d’apprendre les arts martiaux auprès de ses idoles, les légendaires Cinq Cyclones : Tigresse, Grue, Mante, Vipère et Singe, sous les ordres de leur professeur et entraîneur, Maître Shifu.

Mais Taï Lung, le léopard des neiges fourbe et animé d’un désir de vengeance, approche à grands pas, et c’est Po qui sera chargé de défendre la vallée face à cette menace grandissante.

Retrouvez toute la programmation de cinéma en plein air sur le site https://chamarande.essonne.fr/blog/2023/03/28/a-lair-libre-saison-de-spectacles-2023/

Domaine départemental de Chamarande 38 rue du Commandant Maurice Arnoux 91730 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T21:00:00+02:00 – 2023-07-29T23:00:00+02:00

Chamarande paradiso © Henri Perrot/CD91