Solo théâtral de Julien Prévost : PSG 4 EVER Domaine départemental de Chamarande, 4 juin 2023, Chamarande. Solo théâtral de Julien Prévost : PSG 4 EVER Dimanche 4 juin, 17h00 Domaine départemental de Chamarande Gratuit, en accès libre « En 1992 j’ai dû faire un choix qui a influencé le reste de ma vie. L’OM ou le PSG, il faut choisir son camp. Depuis je suis supporter du club de la capitale. Quoi qu’il advienne. Qu’il soit dans le fond du classement, ou cumule les titres nationaux ».

Ce club est devenu l’archétype d’un système capitaliste appliqué au monde du sport. Un club qui semble facile à détester, et pourtant je suis toujours là, rivé derrière ma télé. C’est quoi, être supporter ? Ça vient d’où? Pourquoi on est toujours là ? Entre récit de vie, analyse économique du secteur et grands moments de l’histoire récente du football, ce spectacle veut tenter un pont entre le monde théâtral et celui du football, comme une tentative de réconciliation personnelle. Un spectacle qui pourrait vous faire aimer le football. Domaine départemental de Chamarande 38 rue du Commandant-Arnoux 91730 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France RER C / N20 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

