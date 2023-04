Danse avec Christian et François Ben Aïm : Tilt ! Domaine départemental de Chamarande Chamarande Catégories d’Évènement: Chamarande

Danse avec Christian et François Ben Aïm : Tilt ! Domaine départemental de Chamarande, 4 juin 2023, Chamarande. Danse avec Christian et François Ben Aïm : Tilt ! Dimanche 4 juin, 16h00 Domaine départemental de Chamarande Gratuit, en accès libre Projet concocté en partenariat avec Le théâtre de Brétigny – Arts & humanités Christian et François Ben Aïm entendent réveiller les esprits facétieux nichés en chacun de nous dans une chorégraphie ludique au grand air. Dans un subtil dialogue avec la danse de prédiléction de chacun·e, ironie et distance serviront de guide pour faire éclore de nouvelles écritures, entre fantaisie et cocasserie. Cette énergie joyeuse et loufoque se déploiera dans des petites formes espègles comme dans de grandioses formes de groupe. Une ribambelle de soli se mêlera à des parades façon danse macabre, pour le plaisir d’une danse qui cultive la surprise et le « pied de nez ». TILT ! est une création mêlant danseurs professionnels et non professionnels dans la joie de l’invention collective. Domaine départemental de Chamarande 38 rue du Commandant-Arnoux 91730 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France RER C / N20 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

