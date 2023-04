Activation de l’œuvre French Touch, de Marie Denis – Spectacle de la cie ATMEN Domaine départemental de Chamarande Chamarande Catégories d’Évènement: Chamarande

Activation de l’œuvre French Touch, de Marie Denis – Spectacle de la cie ATMEN Domaine départemental de Chamarande, 4 juin 2023, Chamarande. Activation de l’œuvre French Touch, de Marie Denis – Spectacle de la cie ATMEN Dimanche 4 juin, 15h00 Domaine départemental de Chamarande Gratuit, en accès libre Le Domaine de Chamarande réactive l’installation de plein air French Touch – Terrain de foot à la française de l’artiste Marie Denis, initialement réalisée il y a près de vingt ans dans le parc. l’artiste inscrit les lignes d’un jardin à la française – évocation de l’histoire paysagère du domaine – dans les limites d’un terrain de foot grandeur nature pour provoquer une forme de télescopage entre deux conceptions géométrisées de l’espace « vert ». Domaine départemental de Chamarande 38 rue du Commandant-Arnoux 91730 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France RER C / N20 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

