Vernissage de l’exposition « Un continent liquide » d’Abraham Poincheval Domaine départemental de Chamarande, 4 juin 2023, Chamarande. Vernissage de l’exposition « Un continent liquide » d’Abraham Poincheval Dimanche 4 juin, 14h00 Domaine départemental de Chamarande Rendez-vous à l’orangerie, accès libre Abraham Poincheval est l’un des artistes-performeurs les plus importants de sa génération. Qu’elles s’envisagent dans l’itinérance ou dans le confinement, ses performances radicales s’envisagent comme un engagement total d’un corps à l’épreuve d’un temps et d’un espace limites. Pour cette exposition, l’artiste nous embarque cette fois dans une expédition océanique en gestation. Abraham Poincheval projette en effet depuis plusieurs années d’experimenter une relation liquide au monde et au territoire en traversant l’atlantique au sein d’un bateau-théâtre et accompagné des marionnettes de figures tutélaires. Domaine départemental de Chamarande 38 rue du Commandant-Arnoux 91730 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France RER C / N20 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

