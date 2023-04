Balade nature : les bruits de la nature Domaine départemental de Chamarande Chamarande Catégories d’Évènement: Chamarande

Balade nature : les bruits de la nature Domaine départemental de Chamarande, 4 juin 2023, Chamarande. Balade nature : les bruits de la nature Dimanche 4 juin, 10h30 Domaine départemental de Chamarande Gratuit, sur inscription Le Domaine départemental de Chamarande est classé à l’inventaire des zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique grâce aux multiples espèces qu’il recense. En compagnie d’un·e spécialiste et d’un·e guide conférencier·e, venez arpenter le jardin, découvrir son histoire et vous laissez guider par les bruits de la nature. Domaine départemental de Chamarande 38 rue du Commandant-Arnoux 91730 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « chamarande@essonne.fr »}] RER C / N20 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

