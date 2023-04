Atelier artistique Domaine départemental de Chamarande Chamarande Catégories d’Évènement: Chamarande

Essonne

Atelier artistique Domaine départemental de Chamarande, 3 juin 2023, Chamarande. Atelier artistique 3 et 4 juin Domaine départemental de Chamarande Gratuit, en accès libre de 14h à 16h Marie Denis a créé en 2004 un terrain de foot à la française pour le domaine départemental de Chamarande. Cette oeuvre monumentale offre aux visiteurs le motif d’un terrain de foot venant faire écho à l’histoire du site. Il y a plusieurs siècles se tenait au même endroit un jardin à la française composée lui aussi de lignes géométriques et symétriques. Vous êtes invités à venir vous amuser à remixer sport et patrimoine historique créant à votre tour de nouveaux tableaux. Domaine départemental de Chamarande 38 rue du Commandant-Arnoux 91730 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France RER C / N20 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00 © Domaine départemental de Chamarande

Détails Catégories d’Évènement: Chamarande, Essonne Autres Lieu Domaine départemental de Chamarande Adresse 38 rue du Commandant-Arnoux 91730 Chamarande Ville Chamarande Departement Essonne Lieu Ville Domaine départemental de Chamarande Chamarande

Domaine départemental de Chamarande Chamarande Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamarande/

Atelier artistique Domaine départemental de Chamarande 2023-06-03 was last modified: by Atelier artistique Domaine départemental de Chamarande Domaine départemental de Chamarande 3 juin 2023 Chamarande Domaine départemental de Chamarande Chamarande

Chamarande Essonne