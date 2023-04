Visite du jardin à vélo Domaine départemental de Chamarande Chamarande Catégories d’Évènement: Chamarande

Essonne

Visite du jardin à vélo Domaine départemental de Chamarande, 3 juin 2023, Chamarande. Visite du jardin à vélo 3 et 4 juin Domaine départemental de Chamarande Gratuit, inscriptions sur place, vélos adultes et enfants fournis Le jardin fait aujourd’hui 98 hectares, quel meilleur moyen que de le visiter à vélo ? Pour les rendez-vous aux jardins, nous vous proposons cette année de vous prêter un vélo et d’embarquer pour une balade insolite et sportive. Accompagnés d’un guide, vous aurez ainsi la possibilité d’aller visiter des fabriques, d’ordinaires fermés au public, telles que la glacière et le pavillon du belvédère. Domaine départemental de Chamarande 38 rue du Commandant-Arnoux 91730 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France RER C / N20 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:00:00+02:00

2023-06-04T17:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Lionel Antoni

