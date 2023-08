Journées du patrimoine: Parc départemental de Campagne Domaine Départemental de Campagne Campagne, 16 septembre 2023, Campagne.

Campagne,Dordogne

Participez à des visites guidées par le service départemental du patrimoine, organisateur de l’exposition « Mises au jour – Acquisitions du Fonds départemental d’art contemporain (FDAC) 2022 ». Gratuit. Sur inscription. *Visites en présence d’un artiste de l’exposition..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Domaine Départemental de Campagne Le Bourg

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Take part in guided tours led by the departmental heritage department, organizer of the « Mises au jour – Acquisitions du Fonds départemental d’art contemporain (FDAC) 2022 » exhibition. Free admission. Registration required. *Visits in the presence of an artist from the exhibition.

Visitas guiadas a cargo del Servicio departamental del Patrimonio, organizador de la exposición « Mises au jour – Adquisiciones del Fondo departamental de arte contemporáneo (FDAC) 2022 ». Entrada gratuita. Inscripción obligatoria. *Visitas en presencia de un artista de la exposición.

Nehmen Sie an Führungen durch die Abteilung für Kulturerbe des Departements teil, die die Ausstellung « Mises au jour – Acquisitions du Fonds départemental d’art contemporain (FDAC) 2022 » organisiert. Die Teilnahme ist kostenlos. Nach vorheriger Anmeldung. *Führungen in Anwesenheit eines Künstlers der Ausstellung.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère