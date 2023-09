Le village des éditeurs de Dordogne Domaine départemental de Campagne Campagne, 17 septembre 2023, Campagne.

Le village des éditeurs de Dordogne
Dimanche 17 septembre, 10h00
Domaine départemental de Campagne
Gratuit. Entrée libre.

L’association Lire et écrire au Bugue a pour objet de promouvoir la littérature, la langue, les auteurs, la lecture. Elle organise le « Village des éditeurs de Dordogne » le dimanche 17 septembre 2023 au Domaine Départemental de Campagne, de 10h à 18h, avec les maisons d’édition qui font vivre le patrimoine immatériel actuel qu’est la littérature.

Seront présentes 12 maisons d’édition du département : les Éditions Fanlac, Feuille à feuille, Ha ha ha, Il était un bouquin, Les livres de l’îlot, Lo Bornat dau Perigord, Novelum, du Perce oreille, PLB, du Ruisseau, Secrets de Pays, Sois.

Programme des interviews et tables rondes, animés par Isabelle Normand :

– 11h : table ronde « Enjeux et défis de l’édition actuelle » avec Estelle Audivert (éditions du Perce Oreille)¸ Loriane Castelain (Les livres de l’îlot), Cécile Decauze (Il était un bouquin), Jacky Tronel (Secrets de pays)

– 14h30 : les éditions Fanlac, 80 ans d’édition, avec Alice Tardien

– 15h : l’édition, une passion ciblée, avec Anne Givaudan (Sois), Romain Bondonneau (éditions du Ruisseau), Hubert Feuille (Feuille à feuille), Patrick François (Ha Ha Ha)

– 15h30 : éditer l’occitan, avec Lo Bornat dau Perigord (Alain Trapy), et Novelum IEO Périgord

– 16h : les éditions PLB, 50 ans d’édition, avec Pierre-Lucien Bertrand

Domaine départemental de Campagne 24260 Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 87 90 https://www.dordogne.fr/que-faire-en-dordogne/les-incontournables/domaine-departemental-de-campagne Au centre d’un parc labellisé « Jardin remarquable », surplombé par une forêt classée « Réserve biologique » riche d’un patrimoine archéologique particulièrement valorisé, le château de Campagne, inscrit au titre des Monuments historiques, d’origine médiévale, est totalement réinventé au XIXe siècle.

Entre 1850 et 1880, Raoul de La Borie entreprend la rénovation de l’ancien château de Campagne dont les parties les plus anciennes du XIIe siècle ont disparu lors de la guerre de Cent Ans. Les démolitions et les constructions nouvelles d’inspiration médiévale plaquées sur les bâtiments existants métamorphosent la silhouette du château et confèrent à l’ensemble une unité architecturale néo-gothique, très en vogue dans la seconde moitié du XIXe siècle. En même temps, le châtelain redessine le parc selon l’esthétique du « jardin à l’anglaise », et réorganise l’exploitation du domaine. La trame végétale est l’élément essentiel qui organise les vues et les perspectives sur le château, agrémenté de miroirs d’eau et d’une serpentine. Elle repose sur la plantation d’arbres disposés en éventail depuis la façade nord-ouest. Gare SNCF Le Bugue. Parking à proximité. Accès PMR au parc et au château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

