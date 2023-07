FESTIVAL DE COURS EN PLACE – COULEUR PRÉVERT – CIE COECIE Domaine départemental de Boissets Gorges du Tarn Causses, 12 août 2023, Gorges du Tarn Causses.

Gorges du Tarn Causses,Lozère

COULEUR PREVERT – 17h30

Théâtre musical sur les poémes et chansons de Jacques Prévert (tous publics à partir de 7-107 ans)

avec Robbas Biassi et Jean Jacques Cornillon….

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . EUR.

Domaine départemental de Boissets

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie



COULEUR PREVERT – 5:30pm

Musical theater based on the poems and songs of Jacques Prévert (all ages 7-107)

with Robbas Biassi and Jean Jacques Cornillon…

COULEUR PREVERT – 17.30 h

Teatro musical basado en los poemas y canciones de Jacques Prévert (todas las edades de 7 a 107 años)

con Robbas Biassi y Jean Jacques Cornillon…

COULEUR PREVERT – 17:30 Uhr

Musiktheater zu den Gedichten und Liedern von Jacques Prévert (für alle Altersgruppen ab 7-107 Jahren)

mit Robbas Biassi und Jean Jacques Cornillon…

