Découvrez les cinq plus belles comédies de Molière, mis en scène par la compagnie de l’Ellipse Samedi 16 septembre, 18h00 Domaine d’En-Fabre 12 € adulte. Gratuit -15 ans. Sur inscription. Nombre de places limité à 100. En cas de mauvais temps, la représentation sera transférée en salle communale de Blan et départ d’En-Fabre à 18h00.

Les cinq plus belles comédies de Molière se déplacent dans la campagne lauragaise tarnaise. C’est au mas d’En-Fabre, dans la cour du domaine que la compagnie de l’Ellipse vous propose sa représentation théâtrale pour aider la Fondation du Patrimoine dans ses nombreuses actions de protection du patrimoine rural. Le masage d’En-Fabre qui date du XVe siècle en est un bel exemple, conteur d’histoires dans sa visite et son spectacle.

Domaine d’En-Fabre Le bourg, 81700 Blan Blan 81700 Tarn Occitanie 06 82 12 44 27 [{« type »: « email », « value »: « jm.languillon@wanadoo.fr »}] Le Lauragais a traversé les siècles en conservant une richesse bien particulière, la nature et le blé qui en a fait le grenier à blé du midi de la France. Du masage (XVe siècle) au domaine (XVIIIe – XIXe siècle), venez découvrir les métamorphose de l’agriculture lauragaise par l’exemple du domaine d’En-Fabre et de ses archives : pigeonnier, métairie, greniers à céréales et à légumes, maison de maître, volières et poulailler et bûchère vous racontent leur architecture rurale, leur âme paysanne dans leur patrimoine naturel sensible.

Blottie au pied d’un bois, dans un site préservé, la ferme d’en Fabre séduit ses visiteurs en quête de repos, de douceur de vivre, ainsi que les amoureux de pleine nature et de nuits étoilées. Parking aménagé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

©Cie de l’Ellipse