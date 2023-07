Prenez part à une visite guidée d’un domaine agricole en Lauragais Domaine d’En-Fabre Blan, 16 septembre 2023, Blan.

Prenez part à une visite guidée d’un domaine agricole en Lauragais 16 et 17 septembre Domaine d’En-Fabre Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez lors d’une visite guidée du domaine agricole d’En-Fabre.

Le Lauragais a traversé les siècles en conservant une richesse bien particulière, la nature et le blé qui en a fait le grenier à blé du Midi de la France. Du masage (XVe siècle) au domaine (XVIIIe – XIXe siècle), venez découvrir les métamorphoses de l’agriculture lauragaise par l’exemple du domaine d’En-Fabre et de ses archives : pigeonnier, métairie, greniers à céréales et à légumes, maison de maître, volières et poulailler, bûchère vous racontent leur architecture rurale, leur âme paysanne dans leur patrimoine naturel sensible.

Domaine d'En-Fabre Le bourg, 81700 Blan Blan 81700 Tarn Occitanie 06 82 12 44 27

Blottie au pied d’un bois, dans un site préservé, la ferme d’en Fabre séduit ses visiteurs en quête de repos, de douceur de vivre, ainsi que les amoureux de pleine nature et de nuits étoilées. Parking aménagé

©Jean-Michel Languillon