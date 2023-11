Portes Ouvertes : dégustation avec assiette ardéchoise offerte ! Domaine d’Emile Andance, 24 novembre 2023, Andance.

Andance,Ardèche

Tic tac, Tic Tac.. cela approche ! Places limitées.

Vins, jus de fruits et fruits. AOP Saint Jospeh rouge et et blanc. Vin de Pays : Syrah et Viognier. Assiette Ardéchoise offerte. Sur réservation uniquement par sms ou mail..

2023-11-24 19:00:00 fin : 2023-11-25 . .

Domaine d’Emile Quartier Cueil – RN86

Andance 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Tic Tac, Tic Tac… it’s coming! Limited seating.

Wines, fruit juices and fruit. AOP Saint Jospeh red and white. Vin de Pays: Syrah and Viognier. Assiette Ardéchoise offered. Reservations only by sms or e-mail.

Tic Tac, Tic Tac… ¡ya llega! Las plazas son limitadas.

Vinos, zumos y fruta. AOP Saint Jospeh tinto y blanco. Vin de Pays: Syrah y Viognier. Plato Ardéchoise de cortesía. Sólo con reserva previa por sms o correo electrónico.

Tic tac, Tic Tac… es kommt näher! Begrenzte Anzahl von Plätzen.

Weine, Säfte und Obst. AOP Saint Jospeh Rot und und Weiß. Vin de Pays: Syrah und Viognier. Ardéchoise-Teller wird angeboten. Nur auf Reservierung per SMS oder E-Mail.

