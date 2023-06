SGANARELLE, OU LE COCU IMAGINAIRE Domaine de Vokrange Thionville, 28 juillet 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Le doute et la suspicion sont les maîtres mots de cette comédie où les personnages seront confrontés à de multiples situations de tromperie, mais ne seraient-ce pas leurs sens qui les trompent ? Cette pièce fait l’objet d’une mise en scène moderne où la poésie en alexandrins de Molière se décline parfois en slam.

Réservation indispensable par téléphone ou par mail.. Tout public

Vendredi 2023-07-28 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-29 23:00:00. 14 EUR.

Domaine de Vokrange

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Doubt and suspicion are the watchwords of this comedy, in which the characters are confronted with multiple situations of deception, but could it not be their senses that are deceiving them? The play is staged in a modern style, in which Molière?s poetry in alexandrines is sometimes expressed in slam poetry.

Reservations essential by phone or e-mail.

La duda y la sospecha son las consignas de esta comedia, en la que los personajes se enfrentan a numerosas situaciones de engaño, pero ¿no serán sus sentidos los que les engañan? La obra está escenificada en un estilo moderno, en el que la poesía de Molière en alejandrinos se expresa a veces en poesía slam.

Imprescindible reservar por teléfono o correo electrónico.

Zweifel und Misstrauen sind die Schlüsselwörter dieser Komödie, in der die Charaktere mit zahlreichen Situationen der Täuschung konfrontiert werden, aber sind es nicht ihre Sinne, die sie täuschen? Das Stück wird in einer modernen Inszenierung aufgeführt, in der Molières Alexandriner-Poesie manchmal in Form von Poetry Slams zum Ausdruck kommt.

Reservierung per Telefon oder E-Mail erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME