Découverte du domaine de Vérybelle

3 et 4 juin 2023
Domaine de Verybelle
33, rue Saint-Martin, 52250 Verseilles-le-Bas, Haute-Marne, Grand Est

entrée gratuite

Ce jardin de 5 000 m² comporte une partie arborée vivifiée de bassins et de ruisseaux. De nombreux massifs de vivaces et d'arbustes à fleurs entourant un kiosque contribuent à créer une harmonie apaisante. Le potager et le petit verger s'agrémentent d'une volière où s'ébattent des volatiles d'ornement.

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T20:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 ©BlanchotBernard

