Un Dimanche au Vignoble en Albret Domaine de Versailles Montagnac-sur-Auvignon, 30 juillet 2023, Montagnac-sur-Auvignon.

Montagnac-sur-Auvignon,Lot-et-Garonne

Hélène Singlande vous accueille pour un repas-concert, avec le groupe « Iona ». Portes ouvertes de 17h à 19h : visite, dégustation et vente. Menu proposé par la Ferme des Arramons à St-Pé-St-Simon.

Repas animés au cœur des vignobles de l’Albret. Lieu couvert en cas de pluie..

2023-07-30 à ; fin : 2023-07-30 . EUR.

Domaine de Versailles Lieu-dit Versailles

Montagnac-sur-Auvignon 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Hélène Singlande welcomes you for a concert-meal, with the group « Iona ». Open house from 5pm to 7pm: visit, tasting and sale. Menu proposed by Ferme des Arramons in St-Pé-St-Simon.

Animated meals in the heart of the Albret vineyards. Covered venue in case of rain.

Hélène Singlande le da la bienvenida a un concierto-comida con el grupo « Iona ». Jornada de puertas abiertas de 17:00 a 19:00: visita, degustación y venta. Menú propuesto por la Ferme des Arramons de St-Pé-St-Simon.

Comidas animadas en el corazón de los viñedos de Albret. Lugar cubierto en caso de lluvia.

Hélène Singlande empfängt Sie zu einem Essenskonzert mit der Gruppe « Iona ». Tag der offenen Tür von 17.00 bis 19.00 Uhr: Besichtigung, Verkostung und Verkauf. Das Menü wird von der Ferme des Arramons in St-Pé-St-Simon angeboten.

Animierte Mahlzeiten inmitten der Weinberge des Albret. Überdachter Ort bei Regen.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT de l’Albret