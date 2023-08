Balade nature commentée sur le sentier de la Luynes Domaine de Valabre Gardanne, 16 septembre 2023, Gardanne.

Balade nature commentée sur le sentier de la Luynes Samedi 16 septembre, 09h00 Domaine de Valabre Sur inscription à l’office de tourisme

Marche douce facile d’une durée de 2h sur le Sentier de la Luynes, accompagnée par l’association GV Rando et l’Office de Tourisme.

Commentaires historiques et présentation de la faune et de la flore locale.

Visite limitée à 30 pers. Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme.

Gratuit

Domaine de Valabre D7 13120 13120 Gardanne Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442510273 http://www.tourisme-gardanne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0442510273 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-gardanne.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

Office de Tourisme de Gardanne