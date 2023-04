Visite libre du parc de Trohanet Domaine de Trohanet Langolen Catégories d’Évènement: Finistère

Langolen

Visite libre du parc de Trohanet Domaine de Trohanet, 2 juin 2023, Langolen. Visite libre du parc de Trohanet 2 – 4 juin Domaine de Trohanet Visite libre du parc dessiné en 1872 par les frères Bühler : parc romantique « à l’anglaise » . Domaine de Trohanet Trohanet, 29510, Langolen, Finistère, Bretagne Langolen 29510 Finistère Bretagne Parc paysager ; Manoir du XVIème siècle remodelé en château au XVIIIème siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T18:30:00+02:00 – 2023-06-02T22:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©Baudoin de Pimodan

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Langolen Autres Lieu Domaine de Trohanet Adresse Trohanet, 29510, Langolen, Finistère, Bretagne Ville Langolen Departement Finistère Lieu Ville Domaine de Trohanet Langolen

Domaine de Trohanet Langolen Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langolen/

Visite libre du parc de Trohanet Domaine de Trohanet 2023-06-02 was last modified: by Visite libre du parc de Trohanet Domaine de Trohanet Domaine de Trohanet 2 juin 2023 Domaine de Trohanet Langolen Langolen

Langolen Finistère