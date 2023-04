Rendez-vous au Domaine de Trévarez Domaine de Trévarez, 3 juin 2023, Laz.

Heureux de vous accueillir pour une nouvelle édition dans nos jardins ! Avec cette année, une thématique qui va vous enchanter « Les musiques du jardin».

Nos cinq sites proposent à cette occasion de nombreuses visites et animations spécialement conçues pour vous permettre d’explorer tantôt la thématique annuelle, tantôt les richesses plurielles de nos parcs et jardins. Un moment privilégié propice à la découverte, aux échanges et aux bons conseils !

L’Abbaye de Daoulas, le Château de Kerjean, le Manoir de Kernault, l’Abbaye du Relec et le Domaine de Trévarez ouvrent gratuitement pour l’occasion !

De manière exceptionnelle, nos sites sont ouverts gratuitement pour ces deux jours. Profitez-en pour découvrir nos parcs, nos jardins et nos expositions.

Les animations proposées à cette occasion sont, elles aussi, gratuites. Si vous hésitez entre le samedi et le dimanche, venez plutôt le samedi, vous serez plus tranquille pour explorer et découvrir tout ce que nos cinq sites ont d’étonnant à vous dévoiler.

Domaine de Trévarez Route de Laz, 29520, Saint-Goazec, Finistère, Bretagne, France Laz 29520 Finistère Bretagne Site incontournable du centre Finistère, labellisé patrimoine du 20e siècle, le Domaine de Trévarez est remarquable par son château, ses communs et son vaste parc d’agrément, composés ensemble pour se mettre en valeur mutuellement. Reconnu jardin remarquable avec ses jeux d’eau, ses jardins d’inspiration française ou italienne, il est également célèbre pour ses importantes collections de camélias, de rhododendrons et d’hortensias. À 5 km au sud de Châteauneuf-du-Faou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T13:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:30:00+02:00

2023-06-04T13:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

©JPR CDP29