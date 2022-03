Domaine de Trévarez – Bâtir un rêve Domaine de Trévarez, 4 juin 2022, Laz.

Le parcours d’interprétation Bâtir un rêve dévoile de manière interactive l’histoire du domaine, de son concepteur James de Kerjegu et présente de nombreux témoignages de la modernité qui caractérise cette demeure Belle Époque. Comme un invité en 1907, découvrez le château de Trévarez… Le château et ses dépendances ont été construits au tournant des 19e et 20e siècles pour James de Kerjégu et sa famille. L’Architecte en vue de l’époque – et intime des propriétaires – Walter-André Destailleur conçoit une demeure luxueuse et confortable pour recevoir amis et famille le temps de séjours organisés autour de parties de chasse et de promenades à cheval. Bombardé pendant la seconde Guerre Mondiale, château et parc sont délaissés jusqu’à ce que le Conseil départemental du Finistère achète le domaine et l’ouvre au public au début des années 1970. Toujours très abîmé, l’intérieur du château se visite partiellement. Luxe, calme et modernité… Le parcours d’interprétation Bâtir un rêve s’emploie à restituer de manière contemporaine l’ambiance feutrée de la bibliothèque ou celle plus prestigieuse de la salle à manger. Le contexte historique des années 1900 est évoqué en images ou par des extraits de films, les conversations s’animent autour de la table de la salle à manger dressée pour le dîner, la silhouette d’un domestique traverse une antichambre, des notes de musiques s’échappent du grand salon… Le grand salon qu’il est possible de visiter en empruntant à la boutique une tablette numérique pour découvrir grâce à la réalité augmentée ce qu’il fut avant le bombardement de 1944 par la Royal Air Force. La surprise Art nouveau En 2019 À l’autre extrémité du château, dans l’aile est, la chambre et le cabinet de toilette de James de Kerjégu ont retrouvé leur lustre. Restitués à l’identique dans le style Art nouveau, leur aménagement a été confié en 1903 au magasin parisien « L’Art nouveau » de Siegfried Bing. Cet ensemble décoratif unique est présenté au public depuis 2019. L’introduction de l’Art nouveau à Trévarez est une curiosité au regard de l’architecture et des éléments de décor du château dans la pure tradition de l’éclectisme et de l’historicisme de cette fin du 19e siècle. Pourtant, il n’est pas si étonnant que James de Kerjégu, amateur d’art et de modernité, ait fait ce choix. Le style de Georges de Feure, artiste recruté par la maison Bing en 1899, à la fois sobre et élégant, a su plaire à son commanditaire. La chambre, dont il manque encore quelques pièces de mobilier, retrouve son atmosphère feutrée tandis que la décoration du cabinet de toilette plonge le visiteur dans une ambiance plus éclatante grâce à la subtile décoration des murs composée de boiseries en frêne, carreaux de faïence et tissu couleur réséda. Le bureau et l’antichambre attenante, dont le mobilier a disparu comme celui du cabinet de toilette, sont restaurés et aménagés pour accueillir une exposition sur les usages de ces pièces à la Belle Époque et des informations sur la galerie Bing. Les anciennes écuries et les jardins vivriers Des informations historiques sont aussi proposées aux écuries et au potager. Vous découvrirez par exemple qu’une partie des écuries étaient occupées par une usine électrique, qu’il y avait une laverie quasiment industrielle et que plusieurs serres étaient chauffées…

