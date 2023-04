Exposition au domaine de Ternay « Si Ternay m’était conté… » Domaine de Ternay Fontenay-le-Fleury Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Fleury

Exposition au domaine de Ternay « Si Ternay m’était conté… » Domaine de Ternay, 22 avril 2023, Fontenay-le-Fleury. Exposition au domaine de Ternay « Si Ternay m’était conté… » 22 et 23 avril Domaine de Ternay Entrée libre Ancienne demeure de Sacha Guitry, le château de Ternay, à Fontenay-le-Fleury, accueille depuis 2015, l’école catholique « Cours Sainte Clotilde ». À l’occasion d’un projet pédagogique développé par les élèves de Première pour le baccalauréat de Français, le château de Ternay, jusque-là fermé au public, rouvre ses portes le samedi 22 dimanche 23 avril de 10h à 12h et de 15h à 18h30. Ce projet pédagogique, autour de l’art et de Sacha Guitry, revient sur la carrière du dramaturge et permet au public de redécouvrir cet héritage culturel avec des objets ayant appartenus à Sacha Guitry , on pourra y découvrir un buste prêté par la ville ainsi que l’original du registre de son mariage. Domaine de Ternay 41 rue René Dorme Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France Le château de Ternay, est cité en 1482 sur les registres du tabellionnage de Villepreux. Cette propriété a été modifiée au XIXe siècle en style Directoire. Sacha Guitry y vécut de 1937 à sa mort en 1957. Illustre comédien, auteur dramatique et réalisateur de films, Sacha Guitry, qui avait décidé de faire du domaine de Ternay sa demeure secondaire, est très attaché à la ville de Fontenay-le-Fleury. Il y célèbre les 4 et 5 juillet 1939 à l’église Saint Germain de Fontenay-le-Fleury son mariage avec l’actrice française Geneviève de Séreville. Le château de Ternay est aujourd’hui une propriété privée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

