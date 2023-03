Découverte du monde des oiseaux Domaine de Tanaïs, Blanquefort Blanquefort Catégories d’Évènement: Blanquefort

Gironde

Découverte du monde des oiseaux Domaine de Tanaïs, Blanquefort, 29 avril 2023, Blanquefort. Découverte du monde des oiseaux Samedi 29 avril, 10h00 Domaine de Tanaïs, Blanquefort Accompagné de notre expert ornithologue, partez à la découverte des oiseaux du domaine de Tanaïs. Apportez vos jumelles pour vous initier à l’observation et à l’écoute ornithologique le long du parcour. Gratuit – à partir de 8 ans – Inscription obligatoire – Prévoir des chaussures de marche et jumelles

Renseignements et inscriptions : agenda21@ville-blanquefort.fr En partenariat avec la ville de Blanquefort et le Département de la Gironde

