BUILDING DOMAINE DE SYBIROL, 13 mai 2023, Floirac. BUILDING Samedi 13 mai, 20h00 DOMAINE DE SYBIROL sur réservation, entrée libre Consulting Conseil est une entreprise qui a pour absurde mission de coacher les coachs, de conseiller les conseillers. Le PDG amorce la pièce en motivant ses employés avec un discours démagogique, superposant avec éloquence, banalités et techniques de communication. Puis, suivant la chronologie d’une journée de travail, on se hisse dans le building au rythme soutenu d’une scène par étage.

La pièce sera jouée en extérieur dans un lieu magique où vous verrez se coucher le soleil sur la ville…..enfin si le temps le permet sinon nous serons sous le chai et ce sera très bien aussi

