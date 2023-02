Les amphibiens de Floirac Domaine de Sybirol Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Sortie Amphibiens au domaine de Sybirol animée par Cistude Nature Domaine de Sybirol rue des palombes, Floirac Dravemont Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “mailto:agenda21@ville-floirac33.fr”}] Venez découvrir et observer la biodiversité de Floirac et du Parc des Coteaux à l’occasion d’une balade naturaliste sur la thématique des amphibiens au Domaine de Sybirol, animée par l’association Cistude Nature.

Grenouilles, tritons, crapauds… Partez à la rencontre des amphibiens : accompagnés de notre spécialiste, vous apprendrez à mieux les connaître et les reconnaître !

A partir de 8 ans – Gratuit – Inscription obligatoire – Bottes et lampes (torches ou frontales) indispensables

Renseignements et inscription : Mairie de Floirac – inscription obligatoire aux accueils de la mairie ou sur le mail agenda21@ville-floirac33.fr En partenariat avec la mairie de Floirac

