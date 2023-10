Meurtre à la bambouseraie Domaine de Sulauze Istres, 31 octobre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Un cluedo vivant où vous êtes l’enquêteur ! Mais qui a tué Dylan ?



Vivez un case murder passionnant animé par la compagnie à L’improv’Istres autour d’un repas préparé par Frédéric Fano..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Domaine de Sulauze La Bambouseraie de Sulauze – Côté Réception

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A living cluedo where you’re the investigator! But who killed Dylan?



Enjoy an exciting case murder hosted by the à L?improv?Istres company, with a meal prepared by Frédéric Fano.

¡Un cluedo viviente en el que tú eres el investigador! Pero, ¿quién mató a Dylan?



Disfrute de un fascinante caso de asesinato organizado por la empresa à L?improv?Istres en torno a una comida preparada por Frédéric Fano.

Ein lebendiges Cluedo, bei dem Sie der Ermittler sind! Aber wer hat Dylan getötet?



Erleben Sie einen spannenden Case Murder, der von der Compagnie à L?improv?Istres moderiert wird, bei einem Essen, das von Frédéric Fano zubereitet wird.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme d’Istres