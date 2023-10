Courir en famille Domaine de Sers Pau, 17 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

COURIR en famille revient pour une 6ème édition dans le même esprit familial et convivial mais avec des nouveautés : deux courses à obstacles inédites (10K ou 5K) en solo ou en équipe. Viens défier tes limites sur nos nouvelles courses ! Pour le bon fonctionnement de l’évènement, merci de bien lire toutes les informations présentes dans les différents onglets. Rejoignez-nous sur Facebook pour obtenir des informations de dernière minute ! Sportez-vous bien !.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

Domaine de Sers

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



COURIR en famille is back for its 6th edition in the same family-friendly spirit, but with some new features: two brand-new obstacle courses (10K or 5K) solo or in teams. Come and challenge your limits on our new races! To make sure the event runs smoothly, please read all the information in the various tabs. Join us on Facebook for up-to-the-minute information! Have fun!

Vuelve la 6ª edición de Run with the family, con el mismo espíritu familiar, pero con algunas novedades: dos nuevas carreras de obstáculos (10K o 5K), en solitario o en equipo. ¡Ven a desafiar tus límites en nuestras nuevas carreras! Para garantizar el buen desarrollo del evento, lea atentamente toda la información en las distintas pestañas. Únete a nosotros en Facebook para recibir información actualizada ¡Diviértete!

COURIR en famille kehrt für eine 6. Ausgabe mit demselben familiären und geselligen Geist zurück, aber mit Neuheiten: zwei brandneue Hindernisläufe (10K oder 5K) allein oder im Team. Komm und fordere deine Grenzen bei unseren neuen Rennen heraus! Damit die Veranstaltung reibungslos ablaufen kann, lesen Sie bitte alle Informationen in den verschiedenen Reitern. Besuchen Sie uns auf Facebook, um die neuesten Informationen zu erhalten! Viel Spaß beim Sport!

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Pau